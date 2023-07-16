Рим, 16 июля, 2023, 14:26 — ИА Регнум. Североатлантический альянс (НАТО) ведёт Украину к поражению в конфликте с Россией, несмотря на иллюзию поддержки украинского президента Владимира Зеленского. Такое мнение 16 июля высказали журналисты итальянской газеты IL Fatto Quotidiano (FQ).

Иван Шилов ИА REGNUM

В материале заявляется, что над головой Зеленского «висит топор войны» и он вынужден вести боевые действия, понимая, что «обречён на поражение».

«А на шее у него сжимается удавка демократизации, потому что Украина не демократическая страна и её терпят лишь до тех пор, пока длится конфликт», — говорится в статье.

По мнению журналистов, конфликт с Россией обернётся для Украины поединком на истощение, так как у неё будет всё меньше людей, что снизит моральный дух ВСУ, а деньги закончатся. При этом они считают, что европейская безопасность тоже окажется под угрозой, а условия окончания конфликта будут невыгодны для всех стран.

Также обозреватели предположили, что в случае вступления Украины в НАТО альянс разместит на её территории свои оружие и воинский контингент, что, по их словам, может стать причиной бесконечного конфликта в Европе.

Как сообщало ИА Регнум, ранее экс-советник главы минобороны США полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Зеленский может от отчаяния нанести ракетный удар по территории России. По мнению эксперта, Киеву не нужно поставлять оружие, которое может привести к конфликту США и НАТО с Россией.

До этого правозащитник из США Аджаму Барака написал, что украинский лидер послушал своих союзников с Запада и уничтожил свою страну, вместо того чтобы выполнять Минские соглашения, как ему рекомендовал президент России Владимир Путин. По его словам, Белый дом воспользовался неопытностью Зеленского и убедил его отказаться от выполнения Минских соглашений, что стало причиной возникновения конфликта.