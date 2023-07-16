Москва, 16 июля, 2023, 14:20 — ИА Регнум. После украинской армии на освобождённых территориях в зоне СВО на купянском направлении остаётся большое количество мин, в том числе на приусадебных участках и в полях, сообщили 16 июля в Минобороны.

Как рассказал сапёр с позывным Тюмень, занимающийся разминированием на купянском направлении, в зону СВО отправились многие из тех, с кем он проходил срочную службу. В зону боевых действий отправились также многие его друзья.

Сапёры Западного военного округа на освобождённых от ВСУ территориях проверяют автомобильные дороги, приусадебные участки, сельхозугодия, зачищая местность от неразорвавшихся украинских мин и боеприпасов.

«Всегда работает один человек. Только один человек — как минирует, так и разминирует и осматривает местность», — рассказал военный.

О своем решении отправиться в зону спецоперации военный не жалеет: сапёры спасают ежедневно десятки мирных жителей от мин, оставленных украинской армией.

Как сообщало ИА Регнум, в начале июня начальник инженерной службы полка группировки «Юг» позывным Кирпич рассказал, что российские сапёры на донецком направлении при разминировании находят рядом с невзорвавшимися минами записки с посланиями.

На одной из мин, которая оказалась не заминирована, лежала записка о том, что её автор не хочет воевать и намерен скорее выбраться из зоны боевых действий. Встречаются и записки с угрозами и оскорблениями.

9 июня в Донецке подросток 2009 года рождения получил ранение, подорвавшись на мине «Лепесток». К этому моменту Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, зарегистрировал 118 случаев подрыва на «Лепестках», в том числе 11 детей. Три человека после подрыва на таких минах умерли.