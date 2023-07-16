Москва, 16 июля, 2023, 14:04 — ИА Регнум. В Москве во время застолья убили мужчину. Его труп с признаками насильственной смерти нашли в квартире на северо-востоке столицы. Об этом 16 июля сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Прокуратура Москвы Правоохранительные органы на месте преступления

«Ночью в квартире жилого дома на улице Рудневой обнаружено тело мужчины 1970 года рождения», ― говорится в сообщении надзорного ведомства в Telegram-канале.

На теле погибшего стражи порядка зафиксировали не менее трех колото-резаных ранений в области груди. Также в квартире следы борьбы и распития алкогольных напитков.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве. В настоящий момент полиция выясняет причины и обстоятельства случившегося, а также причастных к преступлению лиц.

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