Тайбэй, 16 июля, 2023, 13:55 — ИА Регнум. Гигантскую «рыбу апокалипсиса» обнаружили у берегов Тайваня. Подводное существо повстречали дайверы.

Кадр из видео

На опубликованных кадрах видно, что сельдяной король, а это оказался именно он, в длину превысил два метра. Дайверы рядом с ним выглядели значительно меньшими по размеру. На его боках виднелись глубокие дыры, а сам он неподвижно замер.

«Считается, что сельдяной король — предвестник землетрясений, катастроф и несчастий», — сообщил РЕН ТВ.

Как отметил телеканал, в России такую рыбу впервые заметили в Приморье в 2019 году. Вскоре после этого началась пандемия коронавируса. Особь длиной около двух метров выловил рыбак Владимир Тарасов. Он сфотографировался с существом и отпустил его в море. Главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института Виктор Раков назвал этот случай уникальным, ведь ранее таких рыб у российских берегов не встречали.

«Рыба апокалипсиса» (сельдяной король, ремнетел, ремень-рыба) обитает на глубине до 1 км в тёплых и умеренных водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов. В длину король может достигать нескольких метров, вплоть до 11. Необычное название рыба получила от норвежцев, которые встречали её в косяках сельди, за удлинённые лучи спинного плавника.