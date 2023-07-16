Петрозаводск, 16 июля, 2023, 14:28 — ИА Регнум. В городе Питкяранте в Карелии четырёхлетний мальчик попал под поезд и получил тяжелую черепно-мозговую травму. Об этом 16 июля сообщил глава минздрава республики Михаил Охлопков в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

«В Питкяранте мальчик 2019 года рождения попал под поезд», — написал он.

Охлопков уточнил, что после этого ребёнка доставили в городскую центральную районную больницу с тяжёлой черепно-мозговой травмой.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июля в Воронеже поезд сбил мужчину, который держал на руках двухлетнего ребёнка. Мужчина не заметил приближающийся состав и начал переходить пути. Отца вместе с сыном госпитализировали.

До этого поезд сбил мальчика, учившегося в региональном центре аутизма в Кировском районе Ленобласти. Ребёнок умер.