Тель-Авив, Израиль, 16 июля, 2023, 13:48 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала использование искусственного интеллекта (ИИ) для выбора целей для нанесения авиационных ударов и организации материально-технического обеспечения. Об этом 16 июля сообщило агентство Bloomberg

Global Look Press/Keystone Press Agency/Saeed Qaq

По информации источника, ИИ используется для обработки огромных объёмов данных при выборе целей для нанесения ударов. После этого также созданная с использованием искусственного интеллекта система Fire Factory планирует такие атаки.

Отмечается, что последняя берёт данные об одобренных военными целях для расчёта необходимого количества боеприпасов, определения приоритетов, задания цели для самолетов и беспилотников, а также составления графика атак. При этом уточняется, что сейчас такая технология не регулируется на международном или государственном уровне.

Как заявил агентству представитель ЦАХАЛ, работу ИИ контролируют операторы, утверждающие выбранные им цели. Также указывается, что сторонники использования этой технологии уверены, что применение ИИ в дальнейшем приведёт к минимизации человеческих потерь, а противники, наоборот, считают, что из-за этого число погибших только вырастет.

По мнению издания, Армия обороны Израиля использовала ИИ в ходе 11-дневного конфликта в секторе Газа в 2021 году, который ЦАХАЛ охарактеризовал как «войну ИИ», применяя эту технологию для обнаружения площадок для запуска ракет и развертывания дронов.

Как сообщало ИА Регнум, 2 июня британская газета The Guardian написала, что управляемый ИИ дрон ВВС США в ходе имитационных испытаний принял решение ликвидировать оператора, который мешал ему выполнять задачу. По словам главы отдела испытаний и операций ИИ ВВС США полковника Такера Гамильтона, система поняла, что оперирующий ею человек не давал ей ликвидировать угрозу, за что она получила бы очки.