Варшава, 16 июля, 2023, 13:34 — ИА Регнум. Российским и белорусским теннисистам посоветовали не подавать заявки на участие в мужском турнире серии «Челленджер» в польских Козерках. С такой просьбой к спортсменам обратились организаторы соревнований, сообщила 16 июля пресс-служба турнира.

РИА Новости/Алексей Филиппов

«Учитывая ситуацию на Украине, просьба не подавать заявки на участие в турнире спортсменам, представляющим такие страны, как Россия и Белоруссия», ― говорится в сообщении на сайте мероприятия.

Организаторы подчеркнули, что российские и белорусские теннисисты не будут допущены к соревнованиям.

Как сообщало ИА Регнум, в марте МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе российских и белорусских спортсменов, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из этих двух стран, связанных с вооружёнными силами или органами безопасности России и Белоруссии, рекомендовали отстранить от участия в стартах.

Тогда же стало известно, что организаторы Уимблдона допустят российских теннисистов к участию в турнире 2023 года. Уимблдонский международный теннисный турнир потребовал от россиян выступать под нейтральным флагом, не демонстрировать государственные символы, не делать заявлений в поддержку, а также не сотрудничать с госкомпаниями в качестве спонсоров.

При этом в 2022 году организаторы Уимблдона запретили российским и белорусским теннисистам участвовать в турнире.

Ранее украинская теннисистка Элина Свитолина заявила журналистам, что международные теннисные организации должны официально объявить об отмене рукопожатий между спортсменами с Украины, из России и Белоруссии.

До этого она объяснила свой отказ от рукопожатий с российскими и белорусскими спортсменками тем, что члены правительства Украины не стали на встрече пожимать руки членам правительства России.

Женская теннисная ассоциация (WTA) уважительно отнеслась к решению спортсменок с Украины не пожимать руки представительницам России после матчей и считает это личным решением каждой теннисистки.