Москва, 16 июля, 2023, 13:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назвал танк Т-90 «Прорыв» без преувеличения лучшим в мире. Фрагмент заявления президента опубликовал 16 июля в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Известия/Павел Кассин Танк Т-90

«Скажем, взять танк Т-90 «Прорыв». Лучший танк в мире! Без всякого преувеличения», — сказал президент, отвечая на вопрос Зарубина для программы «Москва. Кремль. Путин».

Также президент заявил, что трофейная техника Запада станет предметом изучения российских специалистов. Глава государства напомнил о выражении «обратный инжиниринг» и сказал, что, если есть возможность заглянуть внутрь трофейной современной западной техники и посмотреть, есть ли там что-то, что можно применить в России, почему нет.

Как сообщало ИА Регнум, в январе военный эксперт, капитан 1-го ранга в запасе Василий Дандыкин заявил, что танк Т-90М «Прорыв» не уступает по характеристикам американскому M1 Abrams и британскому Challenger 2. Эксперт отметил, что это самый современный танк, поколения 3+. Он добавил, что у Challenger из плюсов можно выделить мощную 120-мм пушку, а у Abrams — связь с космосом и управляемые снаряды. В остальном, по его мнению, эта техника близка к советским танкам модификации «Т».

Командир танковой роты с позывным Медведь рассказал 17 июня, что российский танк Т-90М «Прорыв» превосходит западные аналоги в скорости, точности, технологичности и защищённости.

Министр обороны России Сергей Шойгу в июле проверил в Южном военном округе подготовку экипажей танков Т-90М «Прорыв». В Минобороны добавили, что военнослужащие отмечают высокие характеристики танков, простоту эксплуатации и точность ведения стрельбы.