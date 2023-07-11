Москва, 16 июля, 2023, 13:16 — ИА Регнум. В зоне проведения специальной военной операции российские силы ликвидировали три снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом 16 июля в ходе брифинга сообщил представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости/Константин Михальчевский

«Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и две ракеты зенитного ракетного комплекса С-200», ― уточнил военный.

Он добавил, что ракеты переоборудовали в ударный вариант для поражения наземных целей.

Кроме того, российские военные уничтожили 13 украинских беспилотников в районах Пилиповки в ЛНР, Триполья в Донецкой Народной Республике, Пологов, Чапаевки, Азова, Токмака и Любимовки Запорожской области, а также Новой Каховки Херсонской области.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июля Вооружённые силы РФ уничтожили склад хранения реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Объект ликвидировали в районе Михайловки в ДНР. Кроме того, около Авдеевки уничтожили склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.

Несколько дней спустя средства противовоздушной обороны (ПВО) России перехватили пять выпущенных украинскими военными управляемых ракет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-200.

Таже в ходе боевых действий в зоне специальной военной операции за сутки 10 июля российские военные уничтожили восемь украинских беспилотников.