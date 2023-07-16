Москва, 16 июля, 2023, 13:15 — ИА Регнум. Российские военные сорвали попытки ВСУ наступать на двух направлениях — донецком и краснолиманском, сообщил 16 июля на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

«В течение суток Вооружённые силы Украины продолжали безуспешные попытки наступления на донецком и краснолиманском направлениях», — сообщил Конашенков.

Потери ВСУ на донецком направлении составили 270, на краснолиманском — 100 военных.

Конашенков уточнил, что на донецком направлении ВСУ предприняли 15 попыток наступления — в районе посёлка Белогоровка в ЛНР, городов Марьянки и Красногоровки, посёлков Северное, Первомайское, сёл Орехово-Василевка, Весёлое, Новомихайловка в ДНР. Группировка «Южная» отбила эти атаки ВСУ.

В ДНР в районах сёл Раздоловка и Ивано-Дарьевка «Юг» уничтожил два склада боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ и 4-й бригады оперативного назначения украинской нацгвардии.

«В ходе боевых действий потери ВСУ составили до 270 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и пять автомобилей», — сообщил Конашенков.

Он отметил также, что на краснолиманском направлении ВСУ сделали три попытки наступать в районах Серебрянского лесничества и сёл Нововодяное и Макеевка в ЛНР.

Российские военные нанесли огневое поражение украинской армии в районах сёл Червоная Диброва и Голиково и посёлка Кузьмино в ЛНР. В районе села Новолюбовка ВС РФ уничтожили склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ.

«За сутки уничтожено до 100 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30», — уточнил Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, 15 июля Конашенков заявил о попытках ВСУ наступать на трёх направлениях — донецком, краснолиманском и южнодонецком. Включая потери на запорожском направлении, украинская армия за сутки потеряла до 600 военных.