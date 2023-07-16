Херсон, 16 июля, 2023, 13:09 — ИА Регнум. Каховскую ГЭС гарантированно восстановят из-за её важности в водоснабжении сухих степей Херсонской, Запорожской областей и севера Крыма, заявил 16 июля врио главы Херсонщины Владимир Сальдо.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Каховская гидроэлектростанция однозначно будет восстановлена, как только позволит военная обстановка. Причём в Каховском гидроэнергетическом узле более важную роль играет водохранилище, а электрическое производство — второстепенный момент», — заявил он.

По словам врио главы Херсонщины, станция играет особенно важную роль в водном балансе южных регионов. От её полноценного функционирования зависит орошение степей Херсонской и Запорожской областей, а также Северного Крыма, сельское хозяйство и водоснабжение этих территорий. Врио губернатора напомнил, что последние полвека экология и экономика нижнего Поднепровья зависели от Каховского водохранилища.

«Говоря по-простому, прокормить столько людей, сколько здесь жило ранее, без Каховской плотины не получится», — резюмировал Сальдо в беседе с РИА Новости.

Как сообщало ИА Регнум, после обстрела ВСУ в ночь на 6 июня разрушились задвижки Каховской ГЭС, и вода неконтролируемо начала сбрасываться ниже по течению Днепра. Населённые пункты оказались затоплены полностью или частично. Власти Херсонской области ввели в регионе режим ЧС и начали эвакуацию населения. Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС шагом Киева к эскалации и варварской атакой. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что целью Киева было упростить переброску подразделений ВСУ с херсонского направления в районы, где ВСУ пытаются провести контрнаступление. СК России возбудил уголовное дело о теракте.

В беседе с ИА Регнум доктор технических наук, академик РАЕН, гидроэнергетик Владимир Тетельмин заявил, что Киев готовился к диверсии на Каховской ГЭС и заранее начал сбрасывать воду выше по течению Днепра, чтобы переполнить Каховское водохранилище. Так последствия катастрофы стали более разрушительными.