Москва, 16 июля, 2023, 13:05 — ИА Регнум. Российские войска уничтожили склады боеприпасов ВСУ в районах Малой Токмачки и Орехова в Запорожской области. Об этом на брифинге 16 июля сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости

«В районах населённых пунктов Малая Токмачка и Орехов Запорожской области уничтожены два склада боеприпасов 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ», — заявил военный.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 15 июля во временно оккупированном ВСУ Запорожье точечным ударом российских войск был уничтожен склад украинских войск, сообщил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он уточнил, что удары по складам в тылу ВСУ способствуют сокращению числа обстрелов мирных населённых пунктов на освобождённой части Запорожской области.

Позднее Конашенков также заявил об уничтожении российскими войсками складов боеприпасов ВСУ в районах Макаровки и Ямполя в ДНР. Помимо этого, солдаты ВС России нанесли удары по технике и живой силе ВСУ и отразили две атаки подразделений 37-й бригады морской пехоты украинских войск. Также представитель Минобороны добавил, что за сутки на краснолиманском направлении ВСУ потеряли свыше 70 военных, а также две боевые бронированные машины, три пикапа и гаубицу Д-20.