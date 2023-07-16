Вашингтон, 16 июля, 2023, 13:14 — ИА Регнум. Российские минные поля в ходе украинского конфликта показали уязвимость поставленной Киеву западной военной техники. Об этом 15 июля написала американская газета The Washington Post.

TASS/Kay Nietfeld/dpa

«Сражения на минных полях выявили уязвимость бронетранспортёров и танков — особенно недавно прибывших американских боевых машин Bradley и немецких танков Leopard — которые официальные лица приветствовали и воспринимали как решающие для Украины», — говорится в публикации.

Уточняется, что при подрыве на минном поле нескольких бронемашин происходит её скопление в одном месте, что превращает эту технику в легкую мишень для российских вертолётов и противотанковых ракет.

Также указывается, что техника для разминирования не помогла украинским войскам в ходе попыток контрнаступления, так как для российской армии такие цели являются приоритетными, а потому военные ВСУ всё чаще отказываются ею пользоваться.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля президент России Владимир Путин заявил, что военнослужащие украинской армии отказываются использовать в ходе боёв западные танки. Глава государства подчеркнул, что такие бронемашины ВСУ уничтожаются российскими войсками в первую очередь.

Позднее президент рассказал, что произведённые странами Запада танки горят лучше советских Т-72, также используемых ВСУ. Путин уточнил, что с 4 июня российские войска уничтожили 311 единиц таких боевых машин, в том числе немецкие «Леопарды».

Перед этим глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что украинские военные за всё время попыток контрнаступления с 4 июня не достигли целей ни на одном из направлений. Он уточнил, что за этот период ВСУ потеряли свыше 26 тысяч военнослужащих и трёх тысяч единиц различного вооружения.