Кудрово, Ленинградская область, 16 июля, 2023, 13:07 — ИА Регнум. Таксист в городе Кудрове Ленинградской области ранил трёх водителей, открыв стрельбу, сообщил 16 июля РЕН ТВ.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Конфликт между четырьмя таксистами произошёл 15 июля. На пересечении Европейского проспекта и Английской улицы водители поспорили, затем один из них начал стрелять.

Как рассказал очевидец, одному из конкурентов стрелок попал под ребро, другому — в глаз.

«Одного ранили в глаз, второго — в шею. Ещё один пострадавший получил ранение туловища», — рассказал другой очевидец.

Затем таксист, применивший оружие (как сообщили очевидцы — небоевое), уехал. Прохожие, как могли, оказали помощь пострадавшим, пока ждали приезда скорой.

Телеканал уточнил, что ранение получили три человека: один ранен в правый глаз, у второго сломана нижняя челюсть, оба находятся в тяжёлом состоянии.

У третьего пострадавшего диагностировали ушиб шейного отдела, и после оказания помощи в больнице он отправился домой.

СКР возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Полиция начала розыск 30-летнего подозреваемого. Все участники этого конфликта — граждане иностранных государств.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июня в Подмосковье в ходе операции по задержанию подозреваемых в вымогательстве один полицейский погиб и один получил ранение в деревне Анциферово. Пострадавшего госпитализировали.

Как выяснилось, один из подозреваемых оказал правоохранителям вооружённое сопротивление: он выстрелил из пистолета в полицейских не менее пяти раз.