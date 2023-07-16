Москва, 16 июля, 2023, 12:42 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала 16 июля возмущение лидера украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, что Киев давно превращает Украину в наркопритон.

Известия/Павел Волков Юлия Тимошенко и представитель МИД России Мария Захарова

Захарова удивилась реакции Тимошенко, так как всем и так было понятно, куда ведет Украину киевский режим.

«Легализация всех видов извращений, наркотиков, полное подчинение метрополии, поставка самых ценных ресурсов на Запад. Достойная награда для тех, кто прославляет нацистов», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Ранее Тимошенко прокричала с трибуны Верховной рады, что президент Владимир Зеленский превращает страну в наркопритон. Так лидер украинской партии отреагировала на законопроект о легализации марихуаны на Украине. Она заявила с трибуны, что это закон о том, чтобы на Украине, на золотых землях, на чернозёмах, выращивали не хлеб, а наркотики.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3819945" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Тимошенко обвинила зеленского в превращение украины в наркопритон

Зеленский 28 июня призвал легализовать медицинский каннабис в стране. Он объяснил такое предложение необходимостью развивать на Украине отрасль «ментальной и физической реабилитации». По словам президента, эта практика позволит жителям страны не терпеть боль, стресс и травмы военного времени.

Верховная рада Украины 13 июля приняла в первом чтении законопроект о легализации в стране лекарств на основе медицинского каннабиса. За законопроект отдали свои голоса 268 депутатов Рады при 226 необходимых голосов для принятия законопроекта.