Махачкала, 16 июля, 2023, 12:38 — ИА Регнум. Школьницу Раисат из Дербента, которая расплакалась из-з того, что не смогла увидеть президента России Владимира Путина во время его поездки в Дагестан, удалось найти по кадрам видео. Об этом 16 июля рассказал Глава Дагестана Сергей Меликов.

Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин и Раисат Акипова из Республики Дагестан во время встречи в Кремле

«Эти кадры переслали нам», ― уточнил он в беседе с РИА Новости.

Меликов добавил, что депутат Госдумы от Дагестана Хизри Абакаров, мэр Дербента Рустамбек Пирмагомедов, сотрудники пресс-службы провели большую работу и уже к утру девочку нашли.

По его словам, изначально думали, что школьнице сделают подарок или окажут иные знаки внимания, но никто не подозревал, что Раисат пригласят в Кремль, где, как она и мечтала, она смогла увидеть российского лидера.

«Владимир Владимирович в очередной раз показал свою человечность, свою доброту, любовь к детям. И мы радуемся, что этим ребёнком оказалась представительница Дагестана», ― добавил глава региона.

Как сообщало ИА Регнум, Путин посетил Дагестан с рабочей поездкой 28 июля. В Дербенте российский лидер вышел пообщаться к людям.

Школьнице из Дагестана Фатиме Тагировой удалось сфотографироваться с главой государства. Но пообщаться у них не получилось, так как президенту нужно было уезжать. А вот девочке по имени Раисат повезло меньше. Она разрыдалась из-за того, что не могла увидеть Путина. Её родители рассказали, что школьница проплакала полвечера и успокоилась только когда уснула.

4 июля президент лично принял девочку и её родителей в Кремле. На опубликованных кадрах видно, как ребёнок бежит к российскому лидеру и обнимает его. Путин подарил Раисат и её маме цветы и лично провёл экскурсию.