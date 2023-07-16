Электросталь, Московская область, 16 июля, 2023, 12:32 — ИА Регнум. Сотрудники ГИБДД задержали водителя, который насмерть сбил двух человек в подмосковном городе Электростали и уехал с места аварии, сообщила 16 июля официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Иван Шилов ИА Регнум

«Подозреваемый с внешними признаками опьянения задержан во дворе одного из домов на Первомайской улице города Электросталь и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — сообщила Волк.

Наезд на пешеходов водитель легковушки совершил в Электростали сегодня утром на проспекте Ленина. Пожилая женщина (1931 года рождения) и мужчина 1967 года рождения переходили дорогу вне зоны пешеходного перехода.

Сбив пешеходов, водитель покинул место ДТП. Женщина умерла на месте от полученных травм, мужчину доставили в больницу. Полиция продолжает выяснять все обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА Регнум, 15 июля в подмосковном городе Химки подросток сбил четырёх человек на автомобиле. Машину 16-летний юноша взял у отца и, не справившись с управлением, въехал на остановку, где рабочие проводили ремонт. Двоих рабочих доставили в больницу.

В этот же день в Подмосковье произошло ещё одно ДТП с пострадавшими: грузовик Scania протаранил 15 машин из-за технической неисправности. Авария произошла на трассе по направлению к Москве.