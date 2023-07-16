Мелитополь, 16 июля, 2023, 12:28 — ИА Регнум. В подразделения российской армии на каменском направлении линии фронта в Запорожской области поступили высокоточные боеприпасы. Об этом 16 июля сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.

РИА Новости

«Что касается каменского направления, наши ребята получили высокоточные боеприпасы «Китолов-2М» и «Краснополь-М2», — написал он.

Балицкий уточнил, что эти виды боеприпасов необходимы для поражения бронированных целей и военных объектов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Балицкий рассказал, что сейчас на всех направлениях запорожского фронта сохраняется напряжённая обстановка. Он указал, что ВСУ за сутки 28 раз попытались обстрелять позиции российских войск.

Перед этим Балицкий сообщил о боестолкновениях с ВСУ на нескольких направлениях и участках фронта в Запорожской области. Он уточнил, что украинские военные стянули резервы к «серой зоне» своего контрудара.