Лас-Вегас, США, 16 июля, 2023, 12:00 — ИА Регнум. Непобежденная россиянка Виктория Дудакова выиграла дебютный бой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) против бразильянки Истелы Нунес. Турнир состоялся в Лас-Вегасе.

Кадр из видео UFC Eurasia Виктория Дудакова

Дудакова одержала победу техническим нокаутом в первом раунде. Она провела успешный проход в ноги, в результате бразильянка травмировала руку.

«Не очень получилось, но кто же знал, что я ломаю руки соперницам, не желая того?» — сказала Дудакова после поединка.

Она также поблагодарила свою команду.

На счету у 24-летней россиянки семь побед и ни одного поражения.

Как сообщало 2 июля ИА Регнум, российский боец смешанного стиля (ММА) Ринат Фахретдинов досрочно победил представителя США Кевина Ли на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), проходившего в Лас-Вегасе. На первой минуте поединка российский спортсмен точным прямым ударом правой руки в челюсть отправил оппонента на пол, а затем провёл удушающий приём.