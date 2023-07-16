Севастополь, 16 июля, 2023, 12:24 — ИА Регнум. Российские силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили ещё один дрон над морем в Севастополе. Об этом 16 июля сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Буквально 15 минут назад над морем на внешнем рейде ещё один беспилотник был подавлен РЭБ», — написал он.

Развозжаев добавил, что сейчас российский флот продолжает уничтожение упавшего дрона на воде, и добавил, что ведётся контроль воздушной обстановки, для чего все оперативные службы находятся в состоянии готовности.

Как передавало ИА Регнум, утром 16 июля Развожаев сообщил, что российский флот совместно с силами ПВО успешно отразил атаку беспилотников ВСУ на город. Губернатор уточнил, что один беспилотник сбили над морем, пять удалось подавить средствами РЭБ и ещё два надводных дрона уничтожили на рейде.

Позднее он написал, что силы ПВО сбили ещё один беспилотник ВСУ в районе мыса Манганари. После этого в Минобороны подтвердили, что ВСУ осуществили попытку атаки Крыма с использованием беспилотников, которую успешно отразили российские войска.