Москва, 16 июля, 2023, 11:48 — ИА Регнум. В Госдуме рассказали о праве подать в суд из-за укусов соседских пчёл на даче. Об этом 16 июля в интервью РИА Новости рассказал председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА Регнум

«В населённых пунктах размещать ульи разрешается только с миролюбивыми породами пчёл и исключительно для собственных нужд», — сказал Чаплин.

По его словам, на владельца дачной пасеки, чьи пчёлы покусали соседей, можно подать в суд. Как показывает практика, от виновника могут потребовать убрать пасеку.

Согласно статье 304 Гражданского кодекса РФ, собственнику предоставляется защита от действий владельца соседнего земельного участка, поэтому суд вправе запретить ответчику совершать определенные действия. Суд также может обязать соседа устранить последствия нарушения прав истца, то есть убрать пасеку, если пчёлы нанесли увечья.

Депутат отметил, что законодательство не запрещает разводить пчёл на даче для собственных нужд, но есть ограничение на разведение их агрессивных видов.

Чаплин напомнил, что пасеку необходимо оформить в ветстанции района и получить санитарный паспорт, который поможет в будущем доказать, что все сделано на законных основаниях. По правилам размещения ульи нужно разместить на расстоянии не менее трех метров от соседских участков и на расстоянии 100 метров от учреждений и центральных дорог.

Как сообщало ИА Регнум, конце июня в Башкирии двое мальчиков пострадали от нападения пчелиного роя. Врачи детской больницы Стерлитамака, куда доставили детей, удалили с открытых частей тела детей 465 жал. Инцидент произошёл в селе Ахмерово Ишимбайского района Башкирии. Рой домашних пчёл напал на ребят, когда они отправились на поляну в лесу без сопровождения родителей.