Донецк, 16 июля, 2023, 11:41 — ИА Регнум. Российские лётчики разгромили украинскую боевую машину пехоты в лесополосе на южнодонецком направлении. Видео с моментом уничтожения военной техники 16 июля опубликовало Минобороны России в Telegream-канале.

Кадр из видео

Кадры сняли средствами объективного контроля в зоне проведения специальной военной операции.

Бронемашину, которая занимала огневую позицию под прикрытием лесополосы, ликвидировали лётчики Ка-52 «Аллигатор» точным ударом управляемой ракеты.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июля экипаж вертолёта Ка-52 высокоточным оружием уничтожил бронетранспортёр ВСУ с экипажем на южнодонецком направлении. Лётчики вскрыли выдвижение бронетехники ВСУ под прикрытием лесополосы. В результате объект атаковали высокоточным оружием.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3819932" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Экипаж вертолета Ка-52 точным ударом управляемой ракеты уничтожил боевую бронированную машину ВСУ

В ходе боевых действий на купянском направлении 15 июля экипажи ударных вертолётов Ка-52, Ми-28 и штурмовики Су-25 группировки войск «Запад» нанесли восемь ударов по скоплению живой силы и огневых средств подразделений 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ и батальонов территориальной обороны.

В результате точного попадания управляемой ракеты бронетранспортёр с экипажем полностью уничтожили.