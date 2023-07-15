Минобороны показало кадры уничтожения «Аллигатором» техники ВСУ
Лётчики Ка-52 «Аллигатор» разгромили занявшую огневую позицию технику ВСУ
Донецк, 16 июля, 2023, 11:41 — ИА Регнум. Российские лётчики разгромили украинскую боевую машину пехоты в лесополосе на южнодонецком направлении. Видео с моментом уничтожения военной техники 16 июля опубликовало Минобороны России в Telegream-канале.
Кадры сняли средствами объективного контроля в зоне проведения специальной военной операции.
Бронемашину, которая занимала огневую позицию под прикрытием лесополосы, ликвидировали лётчики Ка-52 «Аллигатор» точным ударом управляемой ракеты.
Как сообщало ИА Регнум, 9 июля экипаж вертолёта Ка-52 высокоточным оружием уничтожил бронетранспортёр ВСУ с экипажем на южнодонецком направлении. Лётчики вскрыли выдвижение бронетехники ВСУ под прикрытием лесополосы. В результате объект атаковали высокоточным оружием.
В ходе боевых действий на купянском направлении 15 июля экипажи ударных вертолётов Ка-52, Ми-28 и штурмовики Су-25 группировки войск «Запад» нанесли восемь ударов по скоплению живой силы и огневых средств подразделений 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ и батальонов территориальной обороны.
В результате точного попадания управляемой ракеты бронетранспортёр с экипажем полностью уничтожили.