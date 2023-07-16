Лондон, 16 июля, 2023, 11:14 — ИА Регнум. Праправнучка лондонского полицейского, участвовавшего в первоначальном расследовании, Сара Бакс Хортон из Оксфордского университета установила личность известного маньяка XIX века Джека-потрошителя, сообщило британское издание The Telegraph.

«Впервые в истории Джека Потрошителя можно идентифицировать как Хайама Хайамса по отличительным физическим характеристикам», — сказала Хортон.

Хортон нашла убедительные доказательства, которые совпадают с описаниями свидетелей того времени. Её детективная работа привела к Хайаму Хайамсу, который жил вблизи места совершённых преступлений и умел пользоваться ножом.

По её словам, Хайамс был эпилептиком и алкоголиком, попадал в психиатрические больницы. Неоднократно он нападал на свою жену, параноидально считая, что она ему изменяет. В конце концов его арестовали после того, как он напал на жену и свою мать. Все эти сведения Хортон получила из медицинских записей.

В своё время свидетели описали мужчину лет тридцати с небольшим, с негнущейся рукой, неровной походкой и согнутыми коленями, а Хортон обнаружила, что в медицинских записях Хайамся, которому в 1888 году было 35 лет, значится травма из-за которой он не мог сгибать и вытянуть левую руку, а также неравномерную походку и невозможность выпрями колени, с ассиметричным волочением стопы. У него также была эпилепсия с регулярными припадками. Кроме того, свидетельские показания о росте и весе мужчины совпали с данными в медицинских картах Хайамса.

Кроме того, Хортон пришла к выводу, что физическое и умственное ухудшение Хайамса усугубились алкоголизмом, что побудило его совершать убийства. При этом преступления Джека-потрошителя прекратились в конце 1888 года, примерно в то время, когда Хайамс был задержан полицейскими «как странствующий сумасшедший». В 1889 году он попал в сумасшедший дом Колни-Хэтч на севере Лондона. И там же умер в 1913 году. Джек-потрошитель больше никогда не наносил ударов.

Хайамс находился в списке примерно из ста подозреваемых по делу, но позже его исключили из списка из-за того, что его неправильно идентифицировали. Было около пяти человек с таким именем и потребовалось довольно много времени и сил, чтобы выявить верные биографические данные, уточнила Хортон. При этом сведения о пациентах сумасшедшего дома Колни-Хэтч были закрыты для всеобщего обозрения до 2013 и 2015 годов.

Джек-потрошитель — это псевдоним серийного убийца, который действовал в Уайтчепеле и прилегающих районах Лондона во второй половине 1888 года. Тогда власти получили издевательские анонимные записки от человека, называющего себя Джеком Потрошителем. Его жертвами были проститутки и женщины из бедных кварталов. Точное количество жертв Джека-потрошителя неизвестно и колеблется от 5 до 15 человек. Однако достоверно известно о шести убитых в Уайтчепеле и рядом с ним в период с августа по ноябрь 1888 года женщинах: Марта Табрам, Полли Николз, Энни Чепмен, Элизабет Страйд, Кейт Эддоус и Мэри Джейн Келли.