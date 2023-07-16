* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Кабул, 16 июля, 2023, 11:22 — ИА Регнум. Представителя движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пригласили в Москву для участия в обсуждении ситуации в Афганистане. Об этом заявил 16 июля помощник директора по связям с общественностью МИД Афганистана Хафиз Зия Ахмад.

Иван Шилов ИА Регнум

«Посол России Дмитрий Жирнов накануне [15 июля] встретился с министром иностранных дел [Афганистана] Мавлави Амир Ханом Муттаки и представил информацию о предстоящей встрече московского формата по Афганистану, а также пригласил министра иностранных дел принять участие в этой встрече», — процитировал Ахмада со ссылкой на сообщение в соцсети «Интерфакс».

По его словам, на состоявшейся 15 июля встрече в Кабуле глава афганского МИД выразил благодарность за приглашение в Москву. Муттаки назвал московский формат важной площадкой для урегулирования ситуации в Афганистане.

Муттаки напомнил Жирнову, что представители правительства Афганистана уже приезжали в Москву на переговоры в 2021 году, но в прошлом году встреча московского формата прошла без них.

По поводу встречи, на которую его пригласили, глава МИД Афганистана сказал российскому дипломату, что это событие нужно использовать в контексте дипломатических отношений.

«Талибан» — запрещённая в России организация — с августа 2021 года находится у власти в Афганистане. Она пришла к власти в результате госпереворота, который произошёл на фоне ухода из республики американского контингента.

В 2022 году московский формат провёл встречу в ноябре, в 2021 году — в октябре. На переговорах 2021 года в Москву приезжала делегация во главе с заместителем председателя временного правительства Афганистана Абдулом Саламом Ханафи.

Как рассказал по её итогам глава третьего политического департамента МИД Афганистана Закир Джалали, все участники встречи поддержали решение о необходимости разморозить активы Афганистана, которые заморозил Вашингтон.

В московский формат входят Россия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан. Он функционирует как площадка по урегулированию ситуации в Афганистане с 2017 года.