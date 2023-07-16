Москва, 16 июля, 2023, 12:04 — ИА Регнум. Поиск высокой стратегической осмысленности и рациональности во всех действиях Соединённых Штатов означает придание им гораздо большего политического интеллекта, чем в них есть на самом деле. Об этом 16 июля написал российский сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.

ТАСС/EPA/MICHAEL REYNOLDS

Как отметил политик, чаще всего США идут туда, где имеются деньги и возможность получить их от торговли или вложить с выгодой, если это не запрещено законом.

Пушков указал, что именно поэтому до холодной войны американская сторона продавала Советскому Союзу станки, вплоть до начала Второй мировой войны принимала участие в создании индустрии нацистской Германии, а после потепления в отношениях с Китаем стала активно торговать с ним и вкладывать в него деньги.

«То есть, объективно говоря, [США] взращивали себе мощных геополитических соперников. Во всех этих случаях главным мотивом было стремление получить прибыль, а не соображения долгосрочного стратегического характера», — написал он.

Сенатор уточнил, что эта же иррациональность в американской политике неоднократно проявилась при развязывании и продолжении Вашингтоном внешних войн и агрессий, оказывавшихся выгодными только для ВПК США.

Также Пушков отметил, что в конце ХХ века американская сторона начала усиливать Китай из-за того, что это было выгодно для её бизнеса.

«О долгосрочных последствиях тогда не задумывались, убеждая себя в том, что по мере роста рыночной экономики политическая система Китая «размягчится» и пойдёт по пути западной демократии. И наступит вожделенный «конец истории» во главе с США и ставшим ручным Китаем. Вот и весь сказ, если не вдаваться в детали», — заключил политик.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июля Пушков обратил внимание на то, что глава минфина США Джанет Йеллен неестественно долго раскланивалась и пожимала руку на встрече с вице-премьером Китая Хэ Лифэ. По мнению сенатора, это свидетельствует о том, что Вашингтону что-то очень нужно от Пекина.