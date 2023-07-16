Шебекино, Белгородская область, 16 июля, 2023, 10:57 — ИА Регнум. В результате обстрела украинскими военными района центрального рынка в городе Шебекино из РСЗО «Град» погибла женщина. Об этом 16 июля сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

пресс-служба губернатора Белгородской области

«ВСУ «Градами» обстреляли район центрального рынка в Шебекино. К большому горю, один человек погиб — женщина ехала на велосипеде по тротуару в момент обстрела», — написал он.

Глава региона уточнил, что погибшая получила несовместимые с жизнью травмы от осколков, и выразил соболезнования родным и близким.

Гладков добавил, что также при обстреле получили повреждения фасад торгового павильона и два автомобиля.

«Глава округа Владимир Жданов и оперативные службы находятся на месте. Обход территории продолжается», — заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июля в Брянской области после обстрела украинской армии посёлка Белая Березка Трубчевского района погибла женщина 1939 года рождения. Ещё три человека, включая 16-летнего подростка, получили ранения.

Позднее ВСУ полностью разрушили ракетным ударом здание школы в селе Стульнево Черниговского района Запорожской области. При этом никто не погиб и не пострадал.