Нью-Дели, 16 июля, 2023, 10:45 — ИА Регнум. Заблокированные из-за непогоды в горах Индии российские туристы вылетели на родину. Об этом сообщило 16 июля российское посольство в Индии.

Известия/Павел Бедняков

«Находившиеся в деревне Катагла 15 российских туристов смогли выехать в направлении Нью-Дели, и 14 июля они успешно вылетели на родину», — процитировал представителей дипмиссии ТАСС.

В российском посольстве добавили, что ситуация в районе схода оползня в округе Кулу штата Химачал-Прадеш остаётся непростой из-за непогоды, сохраняются ограничения передвижения по местности, поскольку оползень разрушил дорогу.

В дипмиссии добавили, что отслеживают ситуацию и видят изменения в лучшую сторону. Так, местные власти уже восстановили в пострадавшем районе связь и электроснабжение.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июля стало известно о 15 российских туристах, застрявших в горах в Кулу. Местная полиция сообщила, что пытается выйти на связь с группой.

Позже выяснилось, что из-за ливней в горах Индии сошёл оползень, который разрушил дорогу: туристы не могли спуститься с гор.

15 июля вышедшая из-за ливней из берегов река Ямуна затопила несколько районов Нью-Дели, начали поступать сообщения о гибели людей.