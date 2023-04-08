Вашингтон, 16 июля, 2023, 10:26 — ИА Регнум. Нежелание Североатлантического альянса принять Украину в члены НАТО приведёт к плачевным последствиям для страны. Об этом 16 июля сообщил портал Znetwork.

Михаил Маркив/ РИА Новости

Издание возложило ответственность за продолжение украинского конфликта на НАТО. При этом альянс сейчас использует этот самый конфликт, для разжигания которого он сделал всё возможное, в качестве предлога, чтобы помешать Украине вступить в военно-политический блок, говорится в статье.

«Предательство со стороны НАТО ведёт Украину к поражению. Единственной альтернативой Армагеддону может стать падение Украины», — заявили авторы.

Кроме того, это может привести к разрушению амбиций США, которые стремятся к установлению глобального господства. Это объясняется тем, что Россия не отступит от своих целей на Украине и непременно их добьётся, отметил портал.

Как сообщало ИА Регнум, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что уже в ближайшем будущем Украина перестанет существовать. При этом, по его словам, Россию устраивают два из трёх возможных сценариев её распада, и оба они предполагают раздел земель Украины между Россией и Евросоюзом.

Похожую судьбу Украине предсказал и американский политолог Джон Миршаймер. Он отметил, что государство в случае победы России в конфликте ожидает потеря значительной части территорий и превращение в страну-обрубок.

По его оценкам, активные боевые действия на территории Украины продолжатся ещё около двух лет, и в случае победы России в конфликте, республика потеряет «несколько крупных кусков», которые в общей сложности будут равны примерно половине её территории.

Бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон уверен, что Киев падёт даже в случае вмешательства стран Запада. По его словам, ВСУ сейчас в тяжёлом положении, но президент Украины надеется, что союзники направят собственные войска на поле боя. При этом даже это не поможет, ведь российская армия значительно превосходит Вооруженные силы НАТО в количестве солдат и огневой мощи, указал эксперт.