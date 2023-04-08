Украине предрекли поражение из-за предательства со стороны НАТО
Znetwork: Украине грозит уничтожение из-за нежелания НАТО принимать страну в альянс
Вашингтон, 16 июля, 2023, 10:26 — ИА Регнум. Нежелание Североатлантического альянса принять Украину в члены НАТО приведёт к плачевным последствиям для страны. Об этом 16 июля сообщил портал Znetwork.
Издание возложило ответственность за продолжение украинского конфликта на НАТО. При этом альянс сейчас использует этот самый конфликт, для разжигания которого он сделал всё возможное, в качестве предлога, чтобы помешать Украине вступить в военно-политический блок, говорится в статье.
«Предательство со стороны НАТО ведёт Украину к поражению. Единственной альтернативой Армагеддону может стать падение Украины», — заявили авторы.
Кроме того, это может привести к разрушению амбиций США, которые стремятся к установлению глобального господства. Это объясняется тем, что Россия не отступит от своих целей на Украине и непременно их добьётся, отметил портал.
Как сообщало ИА Регнум, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что уже в ближайшем будущем Украина перестанет существовать. При этом, по его словам, Россию устраивают два из трёх возможных сценариев её распада, и оба они предполагают раздел земель Украины между Россией и Евросоюзом.
Похожую судьбу Украине предсказал и американский политолог Джон Миршаймер. Он отметил, что государство в случае победы России в конфликте ожидает потеря значительной части территорий и превращение в страну-обрубок.
По его оценкам, активные боевые действия на территории Украины продолжатся ещё около двух лет, и в случае победы России в конфликте, республика потеряет «несколько крупных кусков», которые в общей сложности будут равны примерно половине её территории.
Бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон уверен, что Киев падёт даже в случае вмешательства стран Запада. По его словам, ВСУ сейчас в тяжёлом положении, но президент Украины надеется, что союзники направят собственные войска на поле боя. При этом даже это не поможет, ведь российская армия значительно превосходит Вооруженные силы НАТО в количестве солдат и огневой мощи, указал эксперт.