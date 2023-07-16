Симферополь, 16 июля, 2023, 10:52 — ИА Регнум. Очередь из автомобилей, ожидающих проезда у Крымского моста со стороны Краснодарского края, увеличилась до 1200 транспортных средств. Об этом 16 июля сообщил Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Юрий Березнюк/ТАСС

«10:00 (совпадает с мск). В очереди со стороны Тамани находится 1200 транспортных средств», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ввиду этого время ожидания в очереди для проезда составляет около четырёх часов. Также указывается, что со стороны Керчи затруднений в движении автотранспорта нет.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что утром 16 июля пробка у Крымского моста со стороны Кубани выросла до 980 автомобилей. При этом со стороны полуострова также не было заторов.

Водителям транспортных средств рекомендовали для сокращения времени ожидания в очереди приготовиться к досмотру при въезде на Крымский мост.