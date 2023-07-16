Москва, 16 июля, 2023, 10:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов горно-металлургического комплекса России с Днём металлурга. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

РИА Новости/Александр Гальперин

«Несмотря на серьёзные вызовы, вы достойно продолжаете замечательные профессиональные традиции своих предшественников, понимаете всю ответственность стоящих перед вами задач», — говорится в тексте телеграммы.

В телеграмме сообщается, что горно-металлургический комплекс по праву считается одной из базовых, ключевых отраслей экономики. От высококвалифицированной, слаженной работы горняков и обогатителей, сталеваров и прокатчиков, представителей других специальностей во многом зависит укрепление отечественного промышленного и оборонного потенциала, индустриальная мощь державы.

Президент отметил важность внедрения современных экологических и энергоэффективных стандартов, повышения конкурентоспособности продукции, выхода на новые рынки. Он также призвал уделять приоритетное внимание надёжному обеспечению социальных гарантий тружеников и ветеранов отрасли.

Путин выразил уверенность, что металлурги и впредь будут добиваться намеченных целей на благо России.

В конце поздравительной телеграммы российский лидер пожелал работникам и ветеранам горно-металлургического комплекса успехов, здоровья и всего самого доброго.

Каждое третье воскресенье июля в России отмечают День металлурга. В 2023 году он выпал на 16-е число. День металлурга как праздник сохранился во всех странах СНГ, где металлургия играет значительную роль в экономике страны. В 2020 году Банк России выпустил десятирублёвую монету «Работник металлургической промышленности», посвящённую работникам отрасли.