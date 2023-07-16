Пекин, 16 июля, 2023, 10:13 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский сорвал на саммите НАТО в Вильнюсе план западных стран показать России, что Киев и Запад идут в ногу. Такое мнение 16 июля высказал обозреватель Дэниел Уильямс в статье для издания Asia Times.

ТАСС/Beata Zawrzel/ZUMA Press Wire Президент Украины Владимир Зеленский

«Зеленский сорвал подготовленный сценарий, призванный показать России, что Запад и Киев решительно идут в ногу», — написал он.

Обозреватель уточнил, что лидеры стран — участниц альянса не ожидали жалоб со стороны украинского президента, указавших на существование раскола в НАТО, хотя блок и создал Совет НАТО — Украина для координации сотрудничества.

«Однако в спектакль о единстве альянса мало кто поверил, поскольку разговоры о нём были пустыми», — отметил Уильямс.

По данным журналиста, после того как Зеленский уехал с саммита НАТО, чиновники государств — участников блока выступили с критикой в его адрес.

Как сообщало ИА Регнум, ранее обозреватель польской газеты Rzeczpospolita Богуслав Хработа написал, что саммит НАТО в Вильнюсе оказался уроком политического реализма для украинского лидера, так как продемонстрировал нежелание западных стран принимать в альянс Украину. По мнению автора, эта ситуация — проигрыш Зеленского.

Американский правозащитник Аджаму Барака заявил, что Зеленский пошёл на поводу у Запада и уничтожил свою страну вместо того, чтобы выполнить Минские соглашения, как ему советовал российский президент Владимир Путин. Он уточнил, что украинскому президенту стоило задуматься и извлечь урок из ухода США из Афганистана.