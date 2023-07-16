Тайвань, 16 июля, 2023, 10:03 — ИА Регнум. Число пострадавших при взрыве на ярмарке в городе Цзяи на Тайване увеличилось до 28 человек, сообщило 16 июля агентство CNA.

DAVID CHANG/EPA/TASS

Уточняется, что семь человек попали в больницу с ранениями различной степени тяжести: кого-то ранило осколками стекла, кто-то получил ожоги.

Одного из пострадавших госпитализировали в отделение интенсивной терапии. Взрыв прогремел в ночь на 16 июля, уточнило агентство.

Как сообщало ИА Регнум, на ярмарке в Цзяи прогремел взрыв в том месте, где находится сцена. По одной из версий, взорвались хранившиеся рядом со сценой фейерверки.

По другой версии — взорвался электрогенератор. Ранее СМИ сообщали о 17 пострадавших.