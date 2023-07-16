Берлин, 16 июля, 2023, 09:57 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что она за то, чтобы появились возможности для проведения переговоров с Россией по урегулированию украинского конфликта, однако не видит условий для этого в текущей ситуации. Она заявила об этом 16 июля в интервью газете Bild am Sonntag, которое также транслировали в эфире телеканала Welt.

Bernd von Jutrczenka/dpa/picture-alliance/TASS Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок

По утверждению Бербок, на сегодняшний день невозможно вести переговоры с Россией по этому вопросу.

«Мне бы хотелось, чтобы мы могли вести переговоры. Но сейчас речь идёт не о желаемом, а о необходимости смотреть в глаза реальности», — сказала она.

Глава МИД ФРГ также назвала условием для мирного урегулирования конфликта на Украине вывод всех российских войск из зоны проведения спецоперации.

Как сообщало ИА Регнум, 15 июля Бербок заявила, что «каждый день» принимает активное участие в переговорах о прекращении украинского конфликта. При этом она отметила, что не считает поставки Берлином оружия Киеву препятствием для их проведения.

До этого глава МИД ФРГ заявила, что Россия останется угрозой безопасности и миру в Европе. Она призвала европейские страны организовать стратегию безопасности против России.

Перед этим министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на то, что решения политиков ФРГ не опираются на логику и интересы страны.