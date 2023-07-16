Днепропетровск, Украина, 16 июля, 2023, 09:36 — ИА Регнум. Воздушную тревогу объявили на Украине в четырёх областях, сообщило 16 июля украинское министерство цифровой трансформации.

Известия/Кристина Кормилицына

Воздушную тревогу объявили в 8:44 мск в Днепропетровской и Харьковской области, в 8:45 мск — в Полтавской и в 8:47 мск — в Сумской области.

В ночь на 16 июля на Украине также объявляли воздушную тревогу в вышеперечисленных регионах, в Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.

16 июля Минобороны объявило, что ВСУ попытались осуществить террористическую атаку на Севастополь с использованием семи беспилотников и двух катеров без экипажа.

Российские Вооружённые силы обезвредили беспилотники и уничтожили украинские катера. Пострадавших и разрушений в результате террористической атаки нет.

Как сообщало ИА Регнум, ранее о сорванной российскими военными атаке ВСУ проинформировал глава Севастополя Михаил Развожаев. Движение катеров и парома в Севастополе на время приостанавливали.