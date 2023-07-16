Ростов-на-Дону, 16 июля, 2023, 09:26 — ИА Регнум. В результате пожара в квартире на третьем этаже одного из жилых домов в Ростове-на-Дону пострадала женщина. Об этом 16 июля сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Ростовской области.

МЧС России о Ростовской области

Отмечается, что пожар в трехэтажном многоквартирном доме по адресу улица Каракумская, 21 начался в 06:28 (совпадает с мск) и прибывшие на место сотрудники противопожарных служб обнаружили возгорание на третьем этаже с выходом на кровлю.

«Хозяйка квартиры, где произошел пожар, (женщина 1961 года рождения) госпитализирована с ожогами в больницу скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на данный момент открытое горение удалось ликвидировать. В работах по тушению пожара принимают участие 59 человек и задействовано 22 единицы техники.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3819909" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар в многоквартирном жилом доме в Ростове-на-Дону

Как сообщало ИА Регнум, ранее спасатели ликвидировали возгорание на крыше жилого пятиэтажного дома в Омске. В результате пожара никто не пострадал.

До этого в Василеостровском районе Санкт-Петербурга на набережной Лейтенанта Шмидта произошло возгорание в особняке XVIII века. Пожару был присвоен номер 1 БИС.