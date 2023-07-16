Красноярск, 16 июля, 2023, 09:17 — ИА Регнум. Сотрудники полиции нашли двух ранее потерявшихся в Красноярске мальчиков в возрасте десяти и тринадцати лет. Об этом 16 июля сообщила пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю.

МВД 24 Найденный мальчик

«Дети найдены сотрудниками полиции в Октябрьском районе краевого центра», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в данный момент с детьми работают инспекторы по делам несовершеннолетних, которые устанавливают все обстоятельства происшествия.

Мальчики, как сообщает полиция, всю ночь гуляли по Октябрьскому району, сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Также указывается, что на родителей детей составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что полицейские ведут розыск в Красноярске двух детей в возрасте десяти и тринадцати лет. С заявлением об их пропаже в полицию в ночь на 16 июля обратились две женщины. По их словам, мальчики вечером 15 июля вместе ушли гулять и не вернулись домой.

До этого около Фишт-Оштеновского массива на Майкопском перевале потерялась одиннадцатилетняя девочка, отдыхавшая со своими родителями на турбазе. Позднее ребёнка нашли живой и здоровой и вернули к родителям.