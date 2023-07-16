В Турции уточнили районы, где действует запрет на выдачу ВНЖ иностранцам
В Турции опровергли запрет на выдачу ВНЖ для иностранцев во всех районах Стамбула
Анкара, 16 июля, 2023, 09:06 — ИА Регнум. Информация о том, что власти Турции запретили выдачу видов на жительство (ВНЖ) всем иностранцам во всех 39 районах Стамбула за исключением ряда случаев, которая появилась в СМИ, не соответствует действительности. Об этом 16 июля заявили в департаменте миграции Турции.
«По состоянию на 1 июля 2023 года по всей Турции закрыты для получения первичного ВНЖ иностранцами 63 района, 1169 кварталов, а конкретно в Стамбуле ― 54 квартала, где число иностранцев превысило 20% от населения», ― говорится в заявлении ведомства, которое приводит РИА Новости.
При этом в Стамбуле подать заявку на первичный вид на жительство нельзя только в десяти из 39 районов города.
Это Авджылар, Бахчелиэвлер, Башакшехир, Багджылар, Эсенлер, Кючюкчекмедже, Султангази и Зейтинбурну, а районы Фатих и Эсенъюрт закрыли ещё с 2021 года.
Как сообщало ИА Регнум, по информации издания Dünya, получение иностранцами первичного вида на жительство (ВНЖ) в Стамбуле сделали возможным только в крайних случаях, в остальных выдачу полностью приостановили.
Так, крайними случаями власти признали связанные с обеспечением безопасности лиц, лечением, обучением и участием в международной торговле.
Десять районов Стамбула решением МВД закрыли для получения иностранцами ВНЖ ещё в октябре 2022 года, а в марте 2023 года решение распространилось на все 39 муниципалитетов. Официальной причиной стала борьба местных властей с нелегальной миграцией.
Согласно сведениям турецких властей, в 2022 году в стране насчитывалось 5,4 млн иностранцев, 1,3 млн из которых проживали в Стамбуле. Это почти 8% его населения.