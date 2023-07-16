Анкара, 16 июля, 2023, 09:06 — ИА Регнум. Информация о том, что власти Турции запретили выдачу видов на жительство (ВНЖ) всем иностранцам во всех 39 районах Стамбула за исключением ряда случаев, которая появилась в СМИ, не соответствует действительности. Об этом 16 июля заявили в департаменте миграции Турции.

Сергей Савостьянов/ТАСС

«По состоянию на 1 июля 2023 года по всей Турции закрыты для получения первичного ВНЖ иностранцами 63 района, 1169 кварталов, а конкретно в Стамбуле ― 54 квартала, где число иностранцев превысило 20% от населения», ― говорится в заявлении ведомства, которое приводит РИА Новости.

При этом в Стамбуле подать заявку на первичный вид на жительство нельзя только в десяти из 39 районов города.

Это Авджылар, Бахчелиэвлер, Башакшехир, Багджылар, Эсенлер, Кючюкчекмедже, Султангази и Зейтинбурну, а районы Фатих и Эсенъюрт закрыли ещё с 2021 года.

Как сообщало ИА Регнум, по информации издания Dünya, получение иностранцами первичного вида на жительство (ВНЖ) в Стамбуле сделали возможным только в крайних случаях, в остальных выдачу полностью приостановили.

Так, крайними случаями власти признали связанные с обеспечением безопасности лиц, лечением, обучением и участием в международной торговле.

Десять районов Стамбула решением МВД закрыли для получения иностранцами ВНЖ ещё в октябре 2022 года, а в марте 2023 года решение распространилось на все 39 муниципалитетов. Официальной причиной стала борьба местных властей с нелегальной миграцией.

Согласно сведениям турецких властей, в 2022 году в стране насчитывалось 5,4 млн иностранцев, 1,3 млн из которых проживали в Стамбуле. Это почти 8% его населения.