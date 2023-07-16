Севастополь, 16 июля, 2023, 09:14 — ИА Регнум. Движение катеров и паромов в Севастопольской бухте возобновили после временной приостановки. Об этом 16 июля сообщил городской департамент транспорта в Telegram-канале.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Работа морского пассажирского транспорта возобновляется», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее работа катеров и паромов в городской бухте была временно приостановлена. Также власти планировали организовать движение автобусов на конечных остановочных пунктах: площади Захарова и площади Нахимова.

Утром 16 июля губернатор Севастополя Михаил Развожаев написал, что российский флот вместе с силами ПВО успешно отразил атаку украинских дронов на город. Он уточнил, что один беспилотник сбили над морем, пять удалось подавить средствами РЭБ и ещё два надводных дрона уничтожили на рейде.

Позднее Развожаев сообщил, что в районе мыса Манганари российские войска ПВО сбили ещё один беспилотник ВСУ. Он отметил, что в городе сохраняется спокойная обстановка.