Крит, Греция, 16 июля, 2023, 09:10 — ИА Регнум. Туристка из Швейцарии получила ранение в Греции, сообщил 16 июля портал cretalive․gr.

ТАСС/ Nicolas Economou/NurPhoto via ZUMA Press

Женщину ранили в плечо в селе Апокоронас на Крите, когда она обедала в таверне. Врачи установили, что ранение не тяжёлое.

По версии правоохранителей, ранение туристка получила случайно.

Вероятно, стрельба на Крите произошла на каком-то из мероприятий, поскольку на острове принято стрелять в воздух во время торжественных событий, сообщил портал.

В Греции 13 июля едва не взорвался автомобиль с полицейскими. Неизвестный в Афинах сообщил в полицию о заложенной у Великой масонской ложи Греции в центре города бомбе.

Когда машина с правоохранителями прибыла на место, прогремел взрыв. Полицейские не пострадали, вышли из автомобиля и нашли рядом с местом ЧП ещё одну невзорвавшуюся бомбу.

Как сообщало ИА Регнум, 15 июля в городе Хэмптоне американского штата Джорджия во время перестрелки погибли четыре человека. Скрывшегося с места преступления стрелка разыскивает полиция.