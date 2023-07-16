Япония, 16 июля, 2023, 09:02 — ИА Регнум. Власти северной японской префектуры Акита, в которой вторые сутки подряд продолжаются сильные ливни и сход вызванных ими оползней, запросили помощь Сил самообороны Японии для устранения последствий стихийных бедствий. Об этом 16 июля сообщило агентство Kyodo.

KIMIMASA MAYAMA/EPA/TASS

Уточняется, что на данный момент вызванные обильным выпадением осадков оползни произошли у городов Ога и Хаппо, где из-за этого возникли трудности с доступом к чистой питьевой воде.

Ожидается, что правительство страны направит в префектуру представителей Сил самообороны уже 16 июля.

Как сообщало ИА Регнум, 15 июля в некоторых областях Акиты местные власти предписали эвакуироваться около 10 тысячам жителей населённых пунктов у реки Тайхэй из-за начинающегося разлива. До этого в префектуре объявили пятый — максимальный — уровень опасности.

Сильные ливни идут в северной части Японии с 14 июля, в некоторых районах выпало уже более 400 мм, что стало рекордным показателем в этой части страны. В правительстве создан из-за стихийного бедствия кризисный штаб, занимающийся сбором информации и координацией действий экстренных служб.