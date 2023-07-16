В Японии префектура Акита попросила помощи у армии из-за оползней
Власти японской префектуры Акита запросили помощь армии из-за вызванных ливнями оползней
Япония, 16 июля, 2023, 09:02 — ИА Регнум. Власти северной японской префектуры Акита, в которой вторые сутки подряд продолжаются сильные ливни и сход вызванных ими оползней, запросили помощь Сил самообороны Японии для устранения последствий стихийных бедствий. Об этом 16 июля сообщило агентство Kyodo.
Уточняется, что на данный момент вызванные обильным выпадением осадков оползни произошли у городов Ога и Хаппо, где из-за этого возникли трудности с доступом к чистой питьевой воде.
Ожидается, что правительство страны направит в префектуру представителей Сил самообороны уже 16 июля.
Как сообщало ИА Регнум, 15 июля в некоторых областях Акиты местные власти предписали эвакуироваться около 10 тысячам жителей населённых пунктов у реки Тайхэй из-за начинающегося разлива. До этого в префектуре объявили пятый — максимальный — уровень опасности.
Сильные ливни идут в северной части Японии с 14 июля, в некоторых районах выпало уже более 400 мм, что стало рекордным показателем в этой части страны. В правительстве создан из-за стихийного бедствия кризисный штаб, занимающийся сбором информации и координацией действий экстренных служб.