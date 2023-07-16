Вашингтон, 16 июля, 2023, 08:50 — ИА Регнум. Предстоящая зима 2024 года окажется козырем в рукаве президента России Владимира Путина, так как она может вызвать в западных странах серьёзную рецессию. Об этом 16 июля заявил экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для The Daily Reckoning.

Михаил Терещенко/POOL/РИА Новости Владимир Путин

«Козырем в рукаве для Путина станет предстоящая зима 2024 года», — написал он в своём материале.

Обозреватель указал, что прошедшая зима в Евросоюзе была необычно мягкой, однако сообщество с трудом смогло справиться с вопросом поставок энергоносителей. Грядущей зимой, по его мнению, погода может оказаться не настолько благоприятной.

«Россия может быть более безжалостной, когда дело дойдёт до фактического прекращения поставок природного газа», — отметил Рикардс.

Он уточнил, что санкции против России вызвали обратный эффект и нанесли больше вреда американской экономике, чем Москве, и добавил, что сложившаяся на сегодня ситуация может способствовать высоким ценам на энергоносители и рецессии в западных государствах.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля Путин заявил, что антироссийские санкции привели к усугублению ситуации на мировых рынках продовольствия и энергетики. Он уточнил, что западные страны с началом спецоперации попытались свалить вину за это на Россию.

До этого президент ВТБ Андрей Костин отметил, что западные санкции разрушили всю мировую торговлю и привели к росту инфляции. Он добавил, что в этих условиях отечественный банковский сектор остался надёжным, а Россия выработала иммунитет к санкциям и повысила свой суверенитет.