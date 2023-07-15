Москва, 16 июля, 2023, 08:44 — ИА Регнум. В случае непродления зерновой следки, срок действия которой истекает 17 июля, Украина ежемесячно будет терять до $500 млн. Это следует из анализа данных ООН, минсельхоза и таможни Украины, представленного РИА Новости.

Так, за время действия черноморской инициативы Украина экспортировала зерна на 9,8 млрд долларов. Общий объём поставленной в другие страны агропродукции в период с августа 2022 по июнь 2023 года составил 50,6 млн тонн зерна.

При этом основная часть экспорта проходит через порты: за время действия сделки доля поставок через них составила 78%, а в последние месяцы она превысила 80%.

В денежном выражении за всё время действия сделки экспорт зерна через порты составил $7,7 млрд.

Как сообщало ИА Регнум, в июне глава министерства транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу сообщил, что за период реализации зерновой сделки с 1 августа 2022 года по 20 июня 2023 года Киев экспортировал из портов на территории Украины 32 млн 58 тыс. 685 тонн сельскохозяйственной продукции.

Из этого числа около 4 млн тонн поставили в страны Африки. За полгода доля поставляемого на Африканский континент с Украины зерна выросла с 6% до 12%, отметил министр. Больше всего украинской сельхозпродукции — порядка 7,7 млн тонн — поставлено в Китай. Далее следуют Испания (5,9 млн тонн) и Турция (3,6 млн тонн).

Как следует из данных ООН, главными бенефициарами черноморской инициативы, целью которой является оказание помощи нуждающимся странам Азии, Африки и Латинской Америки, стала Европа. Туда направили 38% от всех поставок украинской агропродукции. При этом беднейшие страны получили только 2,3%.

На встрече с лидерами нескольких государств Африки в июне президент России Владимир Путин заявил, что Украина и Запад обманули как Россию, так и другие страны мира, поскольку лишь 3% продукции, экспортируемой с Украины по зерновому коридору, действительно направляется в беднейшие страны.

Глава государства также добавил, что многие страны Европы начали отказываться от украинского зерна.

Срок действия черноморской инициативы, которую в Стамбуле 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, истекает 17 июля. В российском МИД заявили об отсутствии оснований для её продления.

Путин отметил, что на сегодняшний день ни одного пункта в рамках зерновой сделки, связанного с российскими интересами, не выполнено. По его словам, это игра в одни ворота. Глава государства добавил, что Россия может приостановить участие в зерновой сделке и вернуться к ней, когда российские условия выполнят.