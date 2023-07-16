Тайвань, 16 июля, 2023, 08:46 — ИА Регнум. В городе Цзяи на юге Тайваня прогремел взрыв, сообщила 16 июля газета «Цзыю шибао». Ранения получили 17 человек, в том числе трое детей.

Инцидент произошёл в оживлённом участке города — на храмовой ярмарке в ночь на 16 июля. В этом месте в момент взрыва находились порядка 20 тысяч человек.

Очевидцы события рассказали, что взорвалась гора мусора рядом со сценой. Выяснилось, что в этом месте находились фейерверки.

По другой версии, взорвался электрогенератор. Причины взрыва устанавливают правоохранители.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля взрыв прогремел в Афинах — рядом со зданием Великой масонской ложи Греции. Пакет со взрывчаткой правоохранители нашли поблизости, сапёры обезвредили его.

О заложенных взрывных устройствах в полицию перед инцидентом сообщил неизвестный. Взрыв прогремел в момент, когда полицейский автомобиль подъехал к зданию.