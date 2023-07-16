Берлин, 16 июля, 2023, 08:28 — ИА Регнум. Российские минные заграждения оказывают сильное психологическое воздействие на украинских солдат, вызывая у них страх. Об этом 15 июля говорится в видеосюжете немецкого издания Der Spiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

В материале отмечается, что российские военные основательно подготовились к анонсированному Украиной контрнаступлению ВСУ и плотно заминировали обширные пространства на подступах к главным опорным пунктам. Обширные минные поля, установленные российскими военными, сделали контрнаступление для украинских войск поистине «мучительным».

Разминирование не означает для украинских солдат окончания «мучений», так как ситуацию осложняют беспилотники, которые позволяют с лёгкостью определить направление атаки и своевременно подавить её огнём. Также ситуацию для киевских боевиков осложняют беспилотники, которые позволяют российским военным быстро определить направление атаки и подавить её огнём.

Кроме того, новые мины могут появиться «с воздуха», благодаря современным системам дистанционного минирования, которыми успешно пользуются российские военнослужащие.

В итоге, как указывает издание, украинские солдаты боятся получить серьёзную травму или погибнуть от хитро замаскированных мин, и такие настроения крайне отрицательно сказываются на темпах продвижения ВСУ, а также на общем психологическом состоянии украинских военнослужащих.

Ранее ИА Регнум сообщало, что боевые действия на минных полях выявили на Украине уязвимость западной военной техники, особенно недавно прибывших американских боевых машин Bradley и немецких танков Leopard. Подрыв на минах вызывает скопление бронированной техники в одном месте, и она становится лёгкой мишенью для российских военных.

При этом технику для разминирования украинские военные использовать не решаются, так как она является для российских бойцов первостепенной целью.