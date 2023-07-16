Севастополь, 16 июля, 2023, 08:13 — ИА Регнум. Движение катеров и паромов через Севастопольскую бухту временно приостановили. Об этом 16 июля сообщил пресс-служба департамента транспорта Севастополя.

«Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение», — привело сообщение пресс-службы РИА Новости.

Уточняется, что ввиду этого на конечных остановочных пунктах — площадь Захарова и площадь Нахимова, планируется организовать автобусное движение.

Как передавало ИА Регнум, ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что российский флот взаимодействуя с войсками ПВО, успешно отразил атаку дронов ВСУ на город. Он уточнил, что один беспилотник сбили над морем, пять — подавили средствами РЭБ и ещё два надводных дрона уничтожили на рейде.

Позднее Развожаев написал, что в районе мыса Манганари российские войска сбили ещё один украинский дрон. Губернатор Севастополя подчеркнул, что в городе сохраняется спокойная обстановка.