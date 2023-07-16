Донецк, 16 июля, 2023, 08:06 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины утром 16 июля обстреляли Донецк и Макеевку Донецкой Народной Республики, выпустив 23 снаряда натовского калибра. Об этом в воскресенье сообщили представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Донецка

По данным представительства, ВСУ обстреляли Донецк в 04:50 и 6:20 по местному времени. Всего было выпущено 12 снарядов калибра 155 миллиметров. Макеевка подверглась обстрелам в 05:00 и 06:25, когда украинские военные пустили 11 единиц боеприпасов.

Как передавало ИА Регнум, ранее представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК сообщило, что Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 31 раз обстреляли территорию региона.

Всего было выпущено более 180 единиц различных боеприпасов из артиллерии и реактивных систем залпового огня. Под огнём оказались Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский и Ворошиловский районы), Макеевка, Горловка, Ясиноватский район и Старомихайловка.