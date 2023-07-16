Керчь, Крым, 16 июля, 2023, 07:59 — ИА Регнум. Количество автомобилей в заторе у Крымского моста со стороны Тамани утром выросло до 980. Об этом 16 июля сообщается в официальном Telegram-канале, освещающем ситуацию на подъездах к Крымскому мосту.

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост

Уточняется, что по состоянию на 07:00 мск в очереди со стороны Тамани находится 980 транспортных средств. Время ожидания составляет около трёх часов. Со стороны Керчи затруднений при въезде на мост не наблюдается.

Водителям рекомендуют для сокращения времени ожидания заранее подготовиться к досмотру при въезде на Крымский мост. Справочная информация опубликована в официальном Telegram-канале о ситуации на подходах к Крымскому мосту.

Ранее ИА Регнум сообщало, что к вечеру 15 июля на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края сохранялся затор из 288 автомобилей.

Заторы на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани начали образовываться 1 июля в связи с началом активного туристического сезона. После теракта 8 октября 2022 года на мосту действуют повышенные меры безопасности со 100% досмотром абсолютно всех без исключения транспортных средств и багажа.