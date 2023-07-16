Сеул, 16 июля, 2023, 07:56 — ИА Регнум. Число погибших в результате последствий ливневых дождей в Южной Корее выросло до 32 человек, ещё 10 числятся пропавшими без вести. Об этом в воскресенье, 16 июля, сообщило агентство Yonhap.

MasDom Полиция Южной Кореи

Ливневые дожди в Южной Корее продолжаются с прошлой недели. В ряде регионов страны, по данным Корейской метеорологической администрации, за указанный период (с 13 июля) выпало более 470 миллиметров осадков.

Было приостановлено движение скоростных и регулярных поездов, а также закрыты 211 автомобильных дорог и автомагистралей. В эвакуационных центрах на данных момент находятся порядка шести тысяч граждан.

Как передавало ИА Регнум, ранее агентство Yonhap сообщало о семи погибших в результате оползней и наводнений, произошедших из-за сильных ливней. В провинции Чхунчхон-Пукто эвакуировали свыше 6,4 тысячи местных жителей.