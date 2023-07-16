Варшава, 16 июля, 2023, 07:43 — ИА Регнум. Прошедший саммит НАТО в Вильнюсе показал, что западные страны не заинтересованы в присоединении Украины к военно-политическому блоку, заявил обозреватель польской газеты Rzeczposlita Богуслав Хработа.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Джо Байден явно дал [Владимиру Зеленскому. — Прим. ред.] по носу в Вильнюсе, указав, что НАТО не заинтересовано в том, чтобы продолжать присоединение воюющей страны», — написал Хработа.

По мнению автора материала, Украина на фоне отказа стран — членов НАТО принимать её в альянс в ближайшее время столкнётся с трудностями в связи с готовностью России продолжать боевые действия в зоне вооружённого конфликта.

Как передавало ИА Регнум, 12 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в рамках саммита в Вильнюсе объявил о начале работы Совета Украина — НАТО. Столтенберг подчеркнул, что западные союзники продолжат оказывать Украине военную поддержку.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский, назвавший результаты саммита «неидеальными», раскритиковал альянс за отсутствие временных рамок для приглашения страны в НАТО.