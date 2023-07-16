Севастополь, 16 июля, 2023, 07:36 — ИА Регнум. Ещё один беспилотник сбили российские силы в районе мыса Манганари в Севастополе. Уточнённые данные сообщил 16 июля губернатор города Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

«По уточненным данным, еще один беспилотник был сбит в районе мыса Манганари. Итого этой ночью сбили два БПЛА и пять подавили силами РЭБ. Также были уничтожены два надводных беспилотника на внешнем рейде», — написал Развожаев.

Губернатор Севастополя отметил, что в городе на данный момент всё спокойно.

Ранее ИА Регнум сообщало, что украинские беспилотники предприняли атаку на Севастополь над морем в районе мыса Херсонес, в районе Севастопольской бухты и Балаклавы. Атака была продолжительной и массированной, но российские военные успешно отработали все цели над морем и на подходе к бухте.

Губернатор Севастополя Развожаев отметил, что никакие объекты ни в городе, ни в акватории не пострадали и выразил благодарность российским военным за службу от имени всех севастопольцев.